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Yaşam

Bahçelievler Belediyesi hastalık tespit edilen 2 asırlık sakız ağacını tedavi ediyor

İstanbul Bahçelievler Belediyesi, hastalık tespit edilen 200 yıllık anıt sakız ağacındaki çürümeleri temizleyerek mantar ve böceklere karşı ilaçladı.

Berk Özkan   | 16.08.2022
Bahçelievler Belediyesi hastalık tespit edilen 2 asırlık sakız ağacını tedavi ediyor Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Istanbul

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde Mahmutbey Caddesi ile Sipahi Sokak kesişim noktasında bulunan 200 yıllık sakız ağacıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

İlçede 50-250 yaşlarında 27 sakız ağacı bulunduğunu, bunlardan birinin hastalandığını anlatan Başkan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak bu işin uzmanı Orman Bakanlığı, Orman Mühendisleri Odası ve Orman Fakültesinin onayladığı bilgi sahibi arkadaşlarımızla ağacı tedavi edip çağlar boyu yaşatmaya gayret diyoruz. Ağacın gölgesinde durmak, ağacın karşısında durmak, o görseli görmek insana huzur veriyor. Amacımız Bahçelievler'de yeşili, ağacı artırmak." dedi.

"Belli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor"

Ziraat Mühendisi Serpil Koçer de ağaçta oluşan çürümeleri temizleyerek mantar ve böceklere karşı ilaçladıklarını anlattı.

Bu işlemin belli aralıklarla yapılması gerektiğine dikkati çeken Koçer, "Ağaçtaki bu fizik şartların, mantarların, böceklerin oluşturduğu bu çürümelerin belli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, belediye ekiplerinin ağaç bakım işlemlerinin devam edeceği belirtildi.

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