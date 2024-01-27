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Yaşam

Atık malzemeleri evindeki atölyede tablo ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor

Düzce'de evinin bir bölümünü atölyeye çeviren ev hanımı, atık malzemelerden tablolar ve dekoratif ürünler yaparak sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Atık malzemeleri evindeki atölyede tablo ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Bölümünden 2002 yılında mezun olan 48 yaşındaki Dilek Saygı Sezer, ardından İzmir'de uzun süre çalıştığı tekstil firmasından ayrılarak el sanatlarına yöneldi.

İlk çalışmalarına evinde kullanmadığı eski malzemeleri küçük dekoratif eşyalara dönüştürerek başlayan Sezer, ürünlerinin ilgi görmesi üzerine farklı tasarımlar gerçekleştirdi.

Yaklaşık 12 yıl önce hobi olarak başladığı uğraşını Düzce'deki evinin bir bölümünde oluşturduğu atölyede devam ettiren Sezer, plastik, cam ve metal başta olmak üzere atık malzemelerle tablolar ve dekoratif ürünler yapıyor.

Ürünlerinin bir kısmını hediye eden bir bölümünün de satışından gelir elde eden Sezer, geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

"200'ü aşkın eser yaptım"

Dilek Saygı Sezer, AA muhabirine, çevrenin korunmasına önem verdiğini belirterek, çalışmalarıyla "Sıfır Atık" projesine de katkıda bulunduğunu söyledi.

Sezer, 12 yılda atık malzemelerle yaklaşık 200 ürün ortaya çıkardığını aktararak, "Plastik ve cam şişelere daha çok önem veriyorum çünkü plastik şişenin yeryüzünde yok olma zamanı 450 yılı buluyor. Cam şişenin ise 4 bin yıldan başlıyormuş. Cam şişeleri çöplerden ve çevremden topluyorum. Plastik malzemelerde ise evlerde kullandığımız basit yoğurt kabını bile değerlendiriyorum. Tablolarımda plastik, metal ve cam ürünlerden tutun takılara kadar her türlü atık malzemeyi kullanıyorum." diye konuştu.

Kullanılmayan bazı ev aletlerini parçalara ayırarak da kişiye özel tablolar yaptığını anlatan Sezer, şunları söyledi:

"Geri dönüşümün geleceğimiz açısından çok önemli bir yeri var. Çocuklarımıza temiz bir dünya ve çevre bırakmamız gerekiyor. Bu çalışmalarla hayatımızdan 'çıktı, bitti, kırıldı, gitti' diye attığımız her ürünü geri kazandırıyoruz. Bu yüzden bunu herkesin yapması gerektiğine inanıyorum. Bu çalışmaları herkes evinin bir köşesinde, küçük bir masada da yapabilir. Hedefim sanat atölyelerinde ya da belediye veya kamuya ait alanlarda sergi açmak ve eğitim vermek."

İzmir Ticaret Odasında 2019'da sergi açtığına değinen Sezer, 2023'te de Urla Halk Eğitimi Merkezinde görev alarak Türk Kızılay bünyesinde engelli çocuklar ve annelerine 8 ay boyunca "sıfır atık" dersi verdiğini sözlerine ekledi.

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