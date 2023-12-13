Dolar
29.06
Euro
31.37
Altın
1,981.03
ETH/USDT
2,181.10
BTC/USDT
41,187.00
BIST 100
7,625.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

"Antalya'nın pitonları" özel yaşam koşulları altında ziyaretçiyle buluştu

Antalya'da 20 gün arayla biri demir kapıya sıkışmış diğeri otomobil bagajında bulunan iki piton, Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki rehabilitasyon süreçlerinin ardından hazırlanan özel yaşam koşullarında ziyaret edilmeye başlandı.

Süleyman Elçin  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
"Antalya'nın pitonları" özel yaşam koşulları altında ziyaretçiyle buluştu Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Barındırdığı 127 türden bin 400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kentte güvenlik kuvvetlerince el konulan hayvanlar için "yediemin" görevi de üstleniyor.

Muratpaşa ilçesinde 24 Ekim'de bir apartmanın demir kapısına sıkışan, Batı Afrika'ya özgü yılan türü olan "kral pitonu" ile Kepez ilçesinde 14 Kasım'da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin bagajında bulunan Güney Doğu Asya'ya özgü büyük bir yılan türü olan "ağlı piton" Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Pitonlar, hayvanat bahçesinin veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karantina ve rehabilitasyon sürecine alındı. Bu sürecin de tamamlanmasıyla yılanlar ziyaretçilerle buluşturuldu.

"İklimlendirme ve ısıtma koşulları özel olan bir alandalar"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, iki yılanın sosyal medyada "Antalya'nın pitonları" diye ünlendiklerini ve bundan dolayı ziyaretçilerin ilgi odağı olduklarını söyledi.

Pitonların büyümelerini yakından takip ettiklerini ve her gün ağırlıklarını ölçtüklerini belirten Arsun, "Ziyaretçiler 'Yakalanan pitonlar nerede?' diye soruyor. Hayvanat bahçesinin yeni gözdeleri haline geldiler. Özellikle çocuklar ve gençler görmek istiyor. İklimlendirme ve ısıtma koşulları özel olan bir alandalar. Sürüngen koleksiyonumuz iki değerli üye kazandı. Özellikle ağlı pitonu çok büyüyebiliyor. Onu büyük bir yaşam alanına koyduk. " dedi.

Pitonların daha önce evde beslendiklerini tahmin ettiklerini dile getiren Arsun, "Maalesef ev hayvanı olarak ticareti yapılıyor. Kaçak yollarla getiriliyor. Yakalanınca da koruma altına alınıyor. Sağlık sorunları varsa tedavi ediliyor." diye konuştu.

Hayvanat bahçesinin ayrıca bir klinik görevi de gördüğünü aktaran Arsun, doğada yaralı bulunan yabani hayvanları da tedavi ettiklerini bildirdi.

Yakın zamanda yaralı bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce getirilen yaralı bir balık kartalını tedavi ettiklerini hatırlatan Arsun, "Kartal çarpma sonucu maalesef kanadını kaybetti. Ömrünün sonuna kadar hayvanat bahçemizde bizimle yaşayacak." dedi.

Arsun, hayvanat bahçesinin oldukça renkli olan kuşlar bölümünde papağan yavrularının dünyaya geldiğini söyledi.

"Sultan" ve "cennet" papağan yavrularının zaman zaman yuvalarından çıktığını anlatan Arsun, onların da ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, darbeci helikopter pilotlarına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı
Depremde anne ve 3 çocuğunun öldüğü Hatay'daki 4 katlı bina ruhsatsız çıktı
Kritik madenler ve nadir toprak elementleri karbon emisyonunu azaltabilir
Adıyaman'daki geçici barınma merkezlerinde kış tedbirleri artırıldı
İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu

Benzer haberler

"Antalya'nın pitonları" özel yaşam koşulları altında ziyaretçiyle buluştu

"Antalya'nın pitonları" özel yaşam koşulları altında ziyaretçiyle buluştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet