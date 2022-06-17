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Yaşam

Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığının 2 ücretsiz halk plajı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya'nın Kemer ilçesinde kurulan Bahçecik ve Çifteçeşmeler Halk Plajları hizmete girdi.

Süleyman Elçin   | 17.06.2022
Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığının 2 ücretsiz halk plajı açıldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Beldibi Mahallesi'ndeki Bahçecik ve Çifteçeşmeler Halk Plajları'nın açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, 2019'da başlattıkları ücretsiz halk plajları projesine hızla devam ettiklerini söyledi.

Bahçecik ve Çifteçeşmeler Plajları ile Bakanlığın ücretsiz halk plajı sayısının 10'a yükseldiğini ifade eden Alpaslan, "Halk plajlarımızda vatandaşlarımıza 5 yıldız ayarında tatil imkanı sunuyoruz. Bu plajların işletmelerini de üstlenerek alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın kaliteli tatil yapmalarını amaçladık. Akdeniz ve Ege'nin yanı sıra Karadeniz, Marmara ve hatta iç göllerin bulunduğu kentlerden de ücretsiz halk plajları talepleri var. Halk plajlarının sayısını her geçen yıl artıracağız. Turizm sezonu da oldukça iyi geçiyor. Yıl sonu itibarıyla ülkemize 35 milyar dolar turizm gelirini elde etmiş olacağız. Bu amaç ve hedef ile çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Denize cephesi olmayan otellerin müşterilerinin de ücretsiz halk plajlarında nitelikli hizmet aldığına dikkati çeken Alpaslan, "Halk plajları vatandaşların beğenisini kazanmış durumda. Engelliler ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak, sürdürülebilir, doğayla uyumlu plajları açmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Törene İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da katıldı.

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