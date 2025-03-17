Dolar
36.67
Euro
40.05
Altın
2,999.45
ETH/USDT
1,910.20
BTC/USDT
83,282.00
BIST 100
10,855.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi

Antalya'daki fırtına nedeniyle araştırmacılar tarafından kıyıda ölmek üzereyken bulunan ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edilen Akdeniz foku yavrusu, yeniden denize bırakılacak.

Yavuz Emrah Sever  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi

Eskişehir

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacılarının ölmek üzereyken bulduğu yavru Akdeniz foku, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Akdeniz fokunu rehabilite etmek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile SAD-AFAG tarafından ortak çalışma süreci yürütüldü.

Fok yavrusu bu kapsamda Antalya ve Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri (DKMP) yetkililerinin koordinasyonuyla Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakım sürecine alındı.

Balık püresi ve balıkla beslenerek gelişmeye başlayan yavru fok, özenli bir bakım sürecinin ardından doğada yaşamaya uygun kondisyon ve davranış yeteneklerini kazandı.

"Monachus'un Maviye Dönüşü" adı verilen çalışmayla üç aylık bakım, besleme ve rehabilitasyon süreci son aşamaya gelen yavru fok, insan etkinliklerinin yoğun olmadığı, doğal habitatına uygun, yapılaşma ve betonlaşmadan uzak bir kıyıya bırakılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boks şampiyonasında derece alan kadın sporculara teşekkür paylaşımı
Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Mete Apartmanı'nın yeni bilirkişi raporunda "yönetmeliğe aykırı imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin paylaşım
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Benzer haberler

Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi

Antalya'da kıyıda bulunan Akdeniz foku yavrusu, Eskişehir'de tedavi edildi

İstanbul'da yaban hayvanları uzman veterinerlerin elinde sağlığına kavuşuyor

Orman alanları yapılan çalışmalarla gençleştiriliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet