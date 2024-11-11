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Yaşam

Anıtkabir'i, 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, dün 1 milyon 92 bin 365 kişiyi ağırladı.

Oğuzhan Sarı, Utku Şimşek  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Anıtkabir'i, 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret edenlere ilişkin paylaşım yapıldı.

Dün 1 milyon 92 bin 365 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirilen açıklamada, bu sayının bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuzda 388 bin 418, ağustosta 728 bin 761, eylülde 386 bin 751, ekim ayında ise 1 milyon 146 bin 77 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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