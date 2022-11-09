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Yaşam

Aksaray'da 80 yaşındaki Zeynep teyze çalışma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor

Aksaray'da, öğrenmekten asla vazgeçmeyen 80 yaşındaki Zeynep Müzeyyen Atuğ, iki ay önce başladığı filografi kursunda çivilerin arasından geçirdiği çelik teli sanata dönüştürüyor.

Zekeriya Karadavut   | 09.11.2022
Aksaray'da 80 yaşındaki Zeynep teyze çalışma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor Fotoğraf: Zekeriya Karadavut/AA

Aksaray

Gençlik yıllarında el emeği göz nuru ürünler yaparak çeyizini hazırlayan Atuğ, evlendikten sonra bir daha çalışma fırsatı bulamadı.

Beş çocuğu ve 14 torunu olan 80 yaşındaki Atuğ, kızının tavsiyesiyle Aksaray Belediyesinin açtığı kadın aktivite merkezine kayıt yaptırdı. Kursları gezen Atuğ, filografi sanatıyla ilgilenmeye karar vererek, ikinci dersin ardından yaptığı tablolarla herkesin dikkatini çekti.

Kursa başlayacağı gün heyecandan uyuyamadı

Atuğ, AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu, gençken çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

Babasının çalışmasına karşı çıktığını ancak ablasının verdiği bilezikle dikiş makinesi alıp çalıştığını belirten Atuğ, şöyle konuştu:

"Diktiğim ürünleri müşterilerim çok beğenirdi. Elbise, etek, şal ve gömlek dikiyordum. Çok müşterim vardı. Evlenince çalışma hayatına ara vermek zorunda kaldım. Evlatlarımın çeyizleri için dikiş makinesine oturmuştum. Bizim zamanımızda tüm işler iğne oyasıyla oluyordu. Tığ fazla kullanmazdık. Eğitim hayatımı devam ettiremediğim için çok üzüldüm ancak hep bir şeylerle uğraşmaya çalıştım. Salgın döneminde evde kalınca çok sıkıldım. Kızım sağ olsun beni buraya yazdırdı. Kursa geleceğim günün öncesinde heyecanlandım. Kursa sabah geç kalmayayım diye gözüme uyku girmedi. İlk gün geldim ve arkadaşlarımla tanıştık. Ardından çivileri çakmaya başladık. Böylelikle filografiyi öğrendim."

Atuğ, kursa ilk geldiğinde çocukluğunun aklına geldiğini ve çok duygulandığını dile getirdi.

İlk iş olarak Arap alfabesindeki "elif" harfini yaptığını aktaran Atuğ, "Şimdi Allah yazısı üzerinde çalışıyorum. Saat 09.00'da geliyorum, 16.00'ya kadar buradayım. Elimdeki iş bitince, çocuklarıma besmele yazısını yapacağım. Kadınların bir şeylerle uğraşmaları çok önemli. Kurslara gelsinler, öğrensinler. Çok fayda sağlar. İnsanlarla sohbet etmek moral düzeltir. Kadınların beceri kazanması çok önemli." ifadesini kullandı.

"Zeynep teyzemiz bizim için bir azim kaynağı"

Aksaray Belediyesi AKMEK ve Kadın Aktivite Merkezleri Müdürü Leyla Ballı, kent merkezindeki 4 merkezde bugüne kadar 147 bin kadının hayatına dokunduklarını söyledi.

Merkezlerde birçok aktivite ve kursların bulunduğuna değinen Ballı, şöyle devam etti:

"Zeynep teyzemiz de açtığımız filografi kursuna geliyor. Merkezlerimizden 3 yaşındaki çocuk da 80 yaşındaki insanlarımız da yararlanıyor. Zeynep teyzemiz daha ikinci gelişinde bir tabloyu bitirdi. Gençlerimizin bile bazen zorlandığı bu alanda Zeynep teyzemiz dertlerini ve sevincini sanatına nakşediyor. Gözlerindeki ışıltı, yüzündeki tebessüm bizleri çok mutlu ediyor. Zeynep teyzemiz bizim için bir azim kaynağı. Aksaraylı tüm kadınları merkezlerimize davet ediyoruz."

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