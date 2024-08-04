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Yaşam

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ile Serap Gürbüz evlendi

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Serap Gürbüz ile dünyaevine girdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ile Serap Gürbüz evlendi

Ankara

Serap Gürbüz ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yaptı.

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