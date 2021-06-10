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Yaşam

Ailesi için taş fırında pişirdiği köy ekmekleri gelir kaynağı oldu

Murat Diri   | 10.06.2021
Ailesi için taş fırında pişirdiği köy ekmekleri gelir kaynağı oldu Fotoğraf: Murat Diri/AA

Sakarya

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde taş fırında pişirdiği köy ekmeklerini yöresel ürünler pazarında satan 68 yaşındaki Hatice Eskioğlu, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Hacımurat Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Eskioğlu, ailesi için pişirdiği ekşi mayalı köy ekmeğini 10 yıldan bu yana belediye eski garajında kurulan yöresel halk pazarında ilçe halkının beğenisine sunuyor.

Bir buçuk kilogramdan fazla gelen ekmekleri gelir kaynağına dönüşen Eskioğlu, AA muhabirine, günde ortalama 25 ekmek yaptığını söyledi.

Ekmekleri, çocukken annesinden gördüğü gibi yaptığını anlatan Eskioğlu, "Akşamdan maya çoğaltıyorum, sabahın erken saatlerinde kalkıp hamuru yoğuruyorum. Yaklaşık iki saatte ekmeklerim pişiyor." ifadesini kullandı.

Eskioğlu, yaklaşık 15 yıl önce Taraklı'nın kadın girişimcisi olarak gözleme ve dokuma yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hayatımda hiçbir zaman boş vaktim olmadı. Hep hayatım başarıdan başarıya koşmakla geçti. Artık yorulmaya başladım ama yine de boş durmayarak ekşi mayalı köy ekmeği yapıyorum. Sağlığım el verdiği sürece yapmaya devam edeceğimi umut ediyorum. Müşterilerim benden memnunlar, ben müşterileri aramıyorum. Aranan biri olduğum için çok mutluyum."

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