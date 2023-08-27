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Yaşam

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid ve oyuncu Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid, Los Angeles'ta Türk şef Ömür Akkor ile yemek pişirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

Ankara

Hadid, Instagram hesabından Akkor ile yemek yaptığı anlara ilişkin videoyu, "Türkiye'den sevgilerle. Los Angeles yapımı. Şef Akkor işbirliğiyle. Kendisi kesinlikle olağanüstü." ifadeleriyle paylaştı.

Videoda Hadid ve Akkor, Osmanlı lezzetlerini hazırlarken görülüyor.

Hadid, videoda Akkor'un Osmanlı yemeklerini yaparak "tarihi yeniden canlandırdığını" belirtiyor.

Ayrıca videoda Hadid, cacık, dolma ve taze fasulye yemeği gibi Türk lezzetlerini de gösteriyor.

Videoya hem Türk hem de ABD'liler yorum yaptı.

Bella Hadid, depremzedeler için Türkevi'ne yardım kutuları getirmişti

Bella Hadid, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından New York'taki Türkevi'nde depremzedeler için toplanan yardımlara destek olmuştu.

New York'taki Türkevi'ne Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bırakan Bella Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletmişti.

Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etmişti.

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