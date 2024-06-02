AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı, Brüksel'de basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de aralarında yabancıların da olduğu basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı.
Brüksel
Büyükelçi Kaymakcı, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Brüksel'deki konutunda basın mensuplarını ağırladı.
Türk kahvaltısının dünyanın en iyilerinden kabul edildiğine dikkati çeken Kaymakcı, peynir çeşitleri, yeşillik, zeytin, menemen, sucuk, simit ve börek gibi lezzetleri tanıttı.
Aralarında yabancıların da bulunduğu basın mensupları, Türkiye'ye has kahvaltılıkları tattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.