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Yaşam

AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı, Brüksel'de basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de aralarında yabancıların da olduğu basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı.

Selen Valente Rasquinho  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
AB Daimi Temsilcisi Kaymakcı, Brüksel'de basın mensuplarına Türk kahvaltısını tanıttı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Büyükelçi Kaymakcı, Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Brüksel'deki konutunda basın mensuplarını ağırladı.

Türk kahvaltısının dünyanın en iyilerinden kabul edildiğine dikkati çeken Kaymakcı, peynir çeşitleri, yeşillik, zeytin, menemen, sucuk, simit ve börek gibi lezzetleri tanıttı.

Aralarında yabancıların da bulunduğu basın mensupları, Türkiye'ye has kahvaltılıkları tattı.

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