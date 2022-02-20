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Yaşam

85 yaşındaki turist rehberi 27 yıldır Kapadokya'yı tanıtıyor

Kapadokya'yı ziyaret eden yabancı turistlere bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini anlatan 85 yaşındaki profesyonel turist rehberi Ülkü Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Behçet Alkan   | 20.02.2022
85 yaşındaki turist rehberi 27 yıldır Kapadokya'yı tanıtıyor Fotoğraf: Behçet Alkan - Anadolu Ajansı

Nevsehir

Kendisini "Kapadokya aşığı" olarak nitelendiren Ülkü Yılmaz, 1960 yılında adım attığı turizm sektöründe farklı görevlerde bulundu.

1995 yılında kokart alarak İngilizce turist rehberliği yapmaya başlayan Yılmaz, hem bölgeyi tanıtıyor hem de yaz kış demeden sevdalısı olduğu coğrafyayı geziyor.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası üyesi Yılmaz, AA muhabirine, mesleğinin kendisi için en özel hobi olduğunu, bu işi yapmaktan keyif aldığını ve yıllardır geçimini de sağladığını belirtti.

62 yılık turizm serüveninin 27 yılını farklı ülke insanlarına Kapadokya'yı tanıtabilmek için geçirdiğini anlatan Yılmaz, "Rehberlik zevkli bir meslek. Türkiye'yi ziyarete gelen insanlara ülkemizi anlatıyor, bilgi verip, misafirperverlik gösteriyoruz. Benim branşım tarihi ve arkeolojik alanlar. Tarih ve arkeolojiye ilgi duyuyorum. Okumak ve öğrenmek bir de bunlar hakkında bilgi vermek benim için keyif verici." dedi.

Kapadokya tarihini detaylıca öğrenebilmek için sürekli okuyor 

Yıllarını verdiği Kapadokya'da peribacaları, tarihi ve kültürel miraslar arasında gezinti yapan turistlere eşlik etmenin yaşamına renk kattığını dile getiren Yılmaz, konuklara bölgenin binlerce yıllık tarihini ve medeniyetleri doyurucu şekilde anlatabilmek için kaynak araştırıp okumaya devam ettiğini söyledi. 

Meslek ayrımı olmaksızın kişilerin başarıya ulaşabilmek adına kendini geliştirmek için çabalaması gerektiğini, sevdiği mesleği yapmanın engel tanımadığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Mesleğimin zorlukları bana göre yok. Zorluk görmedim, neresi zordur bilmiyorum ama yaş ilerledikçe fiziki bazı problemler olabiliyor. Mesela uzun uzadıya yürüyemem, başka da bir zorluğu yok. Kapadokya, birçok yönden önemli ve enteresan bir yer. Coğrafi, jeolojik ve tarihi özellikleri çok mühim. Ben gerçek manada Kapadokya aşığıyım ve burayı çok seviyorum. Mümkün mertebe Kapadokya ile ilgili çok fazla şey öğrenmek istiyorum ve okuduğumu da aktarmaya çalışıyorum. Öğrendiklerimi başka insanlara aktarmayı görev ve zevk kabul ediyorum. Yaşım epey ilerledi fakat fiziksel ve mental yönden kendimi güçlü hissettiğim sürece mesleğimi sürdürmeyi istiyorum." 

Meslek hayatı boyunca Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerin devlet adamlarına da bölgede rehberlik ettiğini anlatan Yılmaz, çeyrek asrı aşkın zamanda güzel anılar biriktirdiğini sözlerine ekledi.

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