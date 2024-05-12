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Yaşam

6 yaşındaki motokrosçu Uras Alp'in hayali yarışlara katılıp şampiyon olmak

Yalova'da yaşayan 6 yaşındaki Uras Alp İşler, motor sporlarında şampiyonluklar yaşamayı hedefliyor.

Onur Erdik  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
6 yaşındaki motokrosçu Uras Alp'in hayali yarışlara katılıp şampiyon olmak

Yalova

Daha önce iki yarışmaya katılan ve 19 Mayıs'ta da Afyonkarahisar'daki düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek Uras Alp İşler, babası Alper İşler gözetiminde antrenman yapıyor.

Yalova'da parkur olmaması nedeniyle kentin engebeli alanlarında antrenman yapan Uras Alp İşler, babasının talimatlarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor.

Uras Alp İşler, motor sürmeye 5 yaşında başladığını belirterek, "Bisikleti hemen öğrendim. Bisiklet çok rahat sürülüyordu. Motosiklet zevkli ve tehlikeli. Düşünce de acıyor canım ama ekipmanlarım var. Daha önce 2 tane yarışmaya katılmıştım. Afyon'da dereceye girmek istiyorum, birinci olmak istiyorum." dedi.

Yalova'da antrenman yapabilecek bir parkurun bulunmadığını anlatan Uras Alp, "Parkurumuz yok. Yarışmayı daha çok seviyorum. Bir gün kupa getirmiştim okula. Arkadaşlarıma baktırdım, sonra çantama koymadım biraz elimde tuttum. Keşke parkur olsaydı Yalova'da. İnsanlar motosikletleri caddede sürmeseydi, parkurda sürseydi." ifadelerini kullandı.

Alper İşler de oğlunun bisikletten sonra motosiklet sürmek istediğini belirterek, "Motosikleti bir deneyimlemek istedik ve deneyimledik. Motosiklette de başarılı olunca yarışlara katılmaya karar verdik. Geçen sezon 2 yarışa katılabildik. Bu yıl yeni bir sezon başlıyor. 19 Mayıs'ta Afyon'dayız. İyi yarışıyoruz ama tek eksiğimiz var. Parkurumuz yok. Yalova'da parkur problemimiz var. Yalova'yı iyi bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Uras Alp'in iyi çalıştığını dile getiren Alper İşler, şunları kaydetti:

"Hocalarıyla beraber güzel çalışıyor. Dediklerimizi yapmaya çalışıyor. Emek veriyor, çaba sarf ediyor. Umuyoruz daha iyi yerlere gelecek. Başarılı olacağına inanıyoruz. Hem emek hem çaba hem de maliyet gerektiren bir spor. Çok fazla özveri istiyor ve zamanınızın büyük kısmını alıyor ama pişman değiliz, seviyoruz. Motor sürmek tehlikeli değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ekipmansız motora binmek ve bu işi amatörce yapmak, kask, ekipman kullanmadan binmek tehlikeli. Trafikte kullanmak çok tehlikeli. Parkurda, hocalarla, bu işi bilen insanlarla yapmak kesinlikle tehlikeli değil. Motor sporlarında motokros başlangıç kısmı, temel kısmı. Motokrostan sonra kendi düşünceleriyle ne yapmak istediğine karar verecek."

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