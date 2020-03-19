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Kurumsal haberler
Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi
Eczacılar koronavirüs nedeniyle vatandaşlara bir metre uzaktan hizmet veriyor
MEB 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak
Sığınmacıların bulunduğu alan düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
MEB velilere yönelik EBA tanıtım videosu hazırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili önlemleri hayata geçirdik
MSB, "Çanakkale Zaferi" dolayısıyla arşiv görüntülerinden video hazırladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı
Koronavirüs yüzünden evinden çıkmayan torunlarına internet üzerinden masal anlatıyor
Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler havalimanından ayrıldı
'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek'
'60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak'
Dezenfektan ve kolonya üretimi talebi karşılayacak şekilde artırıldı
Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzicilik' yapıyor
'Ventilli maske kullanımı virüsü yayabilir' uyarısı
'Devletin çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır
Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişi 18. gününde
'Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk'
'Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantina amacıyla misafir edildi'
Diyarbakır annelerinden Çifçi: Devletimizin gücüyle biz de çocuklarımıza kavuşacağız
Güvenlik güçleri yerli tabanca 'Mete'yle kuşanıyor
Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı
Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 17. gününe girildi
Almanya'daki marketlerde hijyen malzemeleri ve bakliyat tedariğinde sıkıntılar başladı
İtalyanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı
Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist ailesine kavuştu
Adalet Bakanı Gül: Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yeni tip koronavirüs salgını' konulu hutbe
TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' 16 Mart'ta başlıyor
Kadın ve çocuk sığınmacılar Yunan sınır kapısının açılması için eylem yaptı
'81 ilde maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık'
Rasulayn'ın çehresi yürütülen çalışmalarla değişti
Mehmetçiğin merhameti yürek ısıttı
Yunanistan sığınmacıları Midilli Limanı'nda alıkoymaya devam ediyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüse karşı genel tedbirler alınıyor
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı