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Zap Vadisi ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor

Hakkari'deki Zap Vadisi, yeşil örtüsü, zirveleri karla kaplı yüksek dağları ve kar sularıyla coşan Zap Suyu ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Sayim Harmancı   | 10.05.2020
Zap Vadisi ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor Fotoğraf: Sayim Harmancı /AA

Hakkari

Hakkari'de yılın her mevsiminde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Zap Vadisi, ilkbaharda canlanan doğasıyla görenleri büyülüyor

Türkiye'nin en sarp ve dağlık yerlerinden olan, 3 bin rakımın üzerinde 30'u aşkın doruğun bulunduğu Hakkari, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Zirveleri karla kaplı dağlar ve ilkbaharın gelişiyle yeşil örtüye bürünen doğasıyla eşsiz güzelliğe bürünen Zap Vadisi, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yüksek dağlara çıkan doğa tutkunları, kuş bakışı izledikleri vadinin güzelliklerini keşfedip, fotoğraflıyor.

"Hakkari sınırları içinde 160 kilometre boyunca uzanıyor"

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zap Vadisi'nin dünyanın en güzel vadilerinden biri olduğunu ve Hakkari sınırları içinde 160 kilometre boyunca uzandığını söyledi.

Vadinin güzelliğiyle kente gelenleri cezbettiğini anlatan Tansu, şöyle devam etti:

"Buradaki dağlar 3 bin rakımdan yüksek. Bu vadinin çoğu yerinde yaşam var. Çok çeşitli endemik türler barındırıyor. Sürüngenler, kuşlar, böcekler, tırtıllar, kelebekler yaşam buluyor. Fotoğrafçılar için yaşam, doğa ve makro çekimler için Hakkari inanılmaz bir yer."


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