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Türkiye

Yurtlarda karantinada kimse kalmadı

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.

Hilmi Sever   | 23.05.2020
Yurtlarda karantinada kimse kalmadı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası yurt dışından getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaşların karantina sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Yurt dışından gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıklayan Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 76 ildeki yurtlarda karantina başlangıcından bugüne kadar 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, yurtdışından gelen vatandaşlarımızı karantina sürecini geçirmeleri için yurtlarımızda misafir ettik. Beş yıldızlı otel konforunda ağırladığımız vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösterdik. Çok şükür problemsiz şekilde misafirlerimizi uğurladık. Memleketlerine gönderilen vatandaşlarımız memnuniyetlerini bıraktıkları mektuplarla, mesajlarla ilettiler. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı."

"Yurt personelimizin gayretleri takdire şayandır"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının koronavirüsle mücadelede önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla, milletimizle, gençlerimizle, spor camiamızla bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizin yurtlarımızdan çıkış işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın yurtlarda rahat etmeleri için her türlü imkanı kendilerine sunduk. Süreç içerisinde büyük emekleri olan yurt personelimizin gayretleri takdire şayandır. Adeta bir sağlık ordusu neferi gibi gece gündüz demeden gayret sarf ettiler. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu. 

Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında şu an sağlık çalışanları ve Adalet Bakanlığı personeli ile "Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi" olarak belirlenen yurtlardaki İl Sağlık Müdürlüklerince getirilen hastalar misafir ediliyor. 20 ildeki "Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi" olarak belirlenen 29 yurt müdürlüğünde bin 294 vatandaş ağırlanıyor. 

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