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Türkiye

YTB, Karabağ Savaşı şehit ve gazi çocuklarına özel Türkiye Bursları kontenjanı ayırdı

YTB Başkanı Eren, Karabağ Savaşı şehit ve gazilerin çocukları için bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayırdıklarını söyledi.

Gülsüm İncekaya   | 17.06.2021
YTB, Karabağ Savaşı şehit ve gazi çocuklarına özel Türkiye Bursları kontenjanı ayırdı

İstanbul

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarından (YTB) yapılan açıklamaya göre, YTB Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında Karabağ'da şehit ve gazi olan kahramanların aileleri için kurulan Yaşat Vakfına ziyarette bulundu.

Vakıf yetkilileriyle bir araya gelen Eren, Azerbaycan’ın haklı davasında her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Karabağ zaferinde şehit ve gazi olan kahramanların çocuklarına bu yıl Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan ayırdıklarını aktaran Eren, YTB’nin faaliyet alanlarındaki çalışma ve projeleriyle Azerbaycan’a desteğini her geçen gün artırdığına vurgu yaptı.

Azerbaycan Hazar Üniversitesine de bir ziyaret gerçekleştiren Eren, Türkiye Mezunu Akademisyen ve İş Adamları Platformu ile buluştu.

YTB Başkanı Eren, Türkiye Mezunlarının Türkiye ile Azerbaycan'ın birlikteliğini güçlendiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Eren’e, Platform tarafından Azerbaycan'a eğitim alanında sunduğu destekten ötürü "Kardeşlik Ödülü" takdim edildi.

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