YTB Başkanı Eren: Bu yıl da Memleket Yolu'na çıkan vatandaşlarımızın yanında olacağız
YTB Başkanı Eren, "Tüm kamu kurum ve siyasilerin el ele vermesiyle tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu yıl da Memleket Yolu’na çıkan vatandaşlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
Ankara
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarından (YTB) yapılan açıklamaya göre, Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye girişlerinde alınan önlemler ve yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.
Yaz izin ve tatil sezonunun gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşların kara yolu ile Türkiye seyahatlerinin başladığı belirtilen açıklamada, Eren'in, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye girişlerinde alınan önlemler ve yapılan işlemler hakkında bilgi aldığı, vatandaşlara yönelik yapılacak karşılama çalışmalarını yerinde incelediği aktarıldı.
Eren’e, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya eşlik etti.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile vatandaşların gelişleri ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde de bulunan Eren, ardından ise basın mensuplarına açıklama yaptı.
Yurt dışında büyük bir Türk varlığı olduğunu ve her yıl Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tatillerini geçirmek için baba ocağına, memleketlerine geldiklerini hatırlatan Eren, YTB olarak vatandaşların yolculuklarının rahat geçmesi için her yıl bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.
Eren, Avrupa'da yaşayan Türklerin sınır kapılarından giriş yaptıkları andan itibaren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için de faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, “Salgından dolayı geçen seneden beri PCR testi, aşı süreci ve çalışmaların nasıl gittiğini, vatandaşlarımızın bu hususta nasıl bilgilendirildiğini ve bizim neler yapabileceğimizi yerinde tespit etmek için geldik. İnşallah bu sene de önceki yıllarda Memleket Yolu Projemiz kapsamında sunduğumuz hizmetleri devam ettireceğiz. Bizim vatandaşlardan ricamız PCR testlerini, aşı olduysalar aşı kartlarını, Kovid-19 geçirdiyseler bununla ilgili belgelerini yanlarında taşımalarıdır. Gelmeden önce sağlıkla alakalı, ruhsat ve mülkiyet vekaletle alakalı ruhsatlarını, pasaportlarını ve araç sigortalarına ilişkin belgelerini yanlarında bulundurmalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sırbistan'dan geçerken belli bir miktarın üzerindeki paranın ibra edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Eren, Sırbistan Sınır Kapısı'nda YTB personeli ve Türk polisinin sıla yolundaki vatandaşlara yardım ettiklerini hatırlattı.
Eren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gelişinin artarak devam ettiğini, gençler ve çocuklar için hazırladıkları hediye ve kitapları ülkeye giren vatandaşlara takdim ettiklerini kaydetti.
Avrupa'da yaşayan vatandaşların seyahatlerinin rahat geçmesi için hazırlık yaptıklarını vurgulayan Eren, “Bu sene yoğun bir geliş bekliyoruz. 2019'u yakalar mıyız bilmiyorum ama tüm kamu kurum ve siyasilerin el ele vermesiyle Türkiye’ye girişler için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu vesileyle bu yılki gelişlerde de kolaylık sağlanacağını umuyoruz. Bu yıl da Memleket Yolu’na çıkan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımıza yolda araç sürerken dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyoruz." diye konuştu.
Milletvekili Sırakaya ise bu sene İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, PCR veya antijen test sonucunu ibraz eden vatandaşların sorunsuz şekilde ülkeye giriş yapabileceklerini kaydetti.
YTB Başkanı Eren ve Komisyon Başkanı Sırakaya sonrasında Edirne Valisi Ekrem Canalp ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.