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YÖK Başkanı Saraç, rektörlerle koronavirüs sürecini konuştu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, hastanelere sahip üniversitelerin rektörleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini değerlendirdi.

Barış Kılıç   | 13.04.2020
YÖK Başkanı Saraç, rektörlerle koronavirüs sürecini konuştu

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hastanelere sahip üniversitelerin rektörleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini değerlendirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin yeni koronavirüs küresel salgını ile topyekun mücadelesinde üstün gayret gösteren sağlık kuruluşları arasında önemli yeri olan üniversite hastanelerinin bağlı bulunduğu üniversitelerin rektörleri ile video konferans gerçekleştirdiklerini" bildiren Saraç, "Gün boyu süren toplantıda, üniversite hastanelerimizin sürece ilişkin sundukları katkılar ile sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık. Faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

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