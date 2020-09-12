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Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiği bildirildi.

Muhammed Kaygın   | 12.09.2020
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiği ve bu kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. " ifadelerini kullandı.

Karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlardan birinin kent merkezinde bir kahvehanede yakalandığı diğerinin de polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında tespit edildiği öğrenildi.

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