Çankırı'da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiği bildirildi.
Çankırı
Çankırı'da karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiği ve bu kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. " ifadelerini kullandı.
Karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlardan birinin kent merkezinde bir kahvehanede yakalandığı diğerinin de polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında tespit edildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.