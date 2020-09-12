İtalya Kovid-19 salgınında 1501 yeni vaka açıkladı
İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1501 yeni vaka açıkladı.
Roma
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
İtalya Sağlık Bakanlığının paylaştığı günlük verilere göre, yeni vaka sayısı düne göre düşüş göstererek bugün 1501 oldu. Böylece hafta başından bu yana yükseliş trendindeki yeni vaka sayısı hız kaybetti.
Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı son yeni vakalarla 286 bin 297 oldu.
Yeni vakaların etkisiyle ülkede halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı ise 37 bin 503'e yükselirken yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 7 artarak 182'ye ulaştı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 35 bin 603'e çıktı.
Ülkede salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı 213 bin 191 oldu.
Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı yazılı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin yeniden başlamasını "iyi haber" olarak nitelendirdi.
Speranza, bu iyi habere karşın ihtiyatlı olmayı elden bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Bilim, dünyaya güvenli ve etkili aşılar vermek için iş başında ancak kilit olan şey her birimizin kişisel davranışlarıdır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.