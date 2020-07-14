İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 968'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 968'e yükseldi.
Londra
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 968'e yükseldi.
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 968'e ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 398 artarak 291 bin 373 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.