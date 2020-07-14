Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 3 bin 345'e yükseldi.
İstanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 3 bin 345'e yükseldi.
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Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 95 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 22 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 345'e, vaka sayısının da 81 bin 757'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 3 bin 784 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 50 bin 782'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.