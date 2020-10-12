Euro
9.34
Dolar
7.89
BIST 100
1,178.35
Altın
1,923.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli Novak: Koronavirüs testim negatif

Çekya Milli Futbol Takımı ile kampta olan Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, Kovid-19 testinin negatif çıktığını söyledi.

Emrah Oktay   | 12.10.2020
Fenerbahçeli Novak: Koronavirüs testim negatif

İstanbul

Çekya Milli Futbol Takımı ile kampta olan Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirtti.

Çekya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nde deplasmanda İsrail ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan ve koronavirüsle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Novak, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncellikle belirtmek isterim ki geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi
DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
ABD'li ilaç firmasına Kovid-19 antikor testi için 'acil kullanım' yetkisi verildi
DSÖ Genel Direktörü: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi

Fenerbahçeli Novak: Koronavirüs testim negatif

DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
A Milli Futbol Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı'nda Sırbistan maçı hazırlıkları başladı
Ozan Kabak ve Efecan Karaca A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Ozan Kabak ve Efecan Karaca A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı