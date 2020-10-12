İngiltere Premier Lig'de 5 koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 5 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İstanbul
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Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 5-11 Ekim tarihlerinde uygulanan bin 128 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucundan 5'inin pozitif çıktığı belirtildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp yetkilileri 10 gün karantinada kalırken koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.