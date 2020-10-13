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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 706 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 706 kişi hayatını kaybetti.

Emel Gözellik   | 13.10.2020
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 706 kişi öldü Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 706 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 109 bin 856'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 55 bin 342 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 175 bin 880'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 227 bin 295 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

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