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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 138 bin 273'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e yükseldi.

İslam Doğru   | 14.07.2020
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 138 bin 273'e yükseldi

New York

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 507 artarak 3 milyon 480 bin 97'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 476 artarak 138 bin 273'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 888 bin 889 vakayla Brezilya, 911 bin 629 vakayla Hindistan ve 739 bin 947 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 428 bin 303 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 445 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 336 binden fazla vakayla California ve 282 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 43 milyon 255 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 550 bini geçti.

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