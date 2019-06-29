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Türkmen siyasetçi Suriye Geçici Hükümeti Başkanı oldu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığına, Türkmen siyasetçi Abdurrahman Mustafa seçildi.

Adham Kako   | 29.06.2019
Türkmen siyasetçi Suriye Geçici Hükümeti Başkanı oldu

Ankara

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunun (SMDK) eski Başkanı ve Türkmen siyasetçi Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığına seçildi.

SMDK medya ofisinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da düzenlenen 46. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığına Cevad Ebu Hatab'ın yerine eski SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa getirildi.

Seçime tek aday olarak katılan Türkmen siyasetçi Mustafa, kurulda 82 üyeden 54'nün oyunu alarak Geçici Hükümetin Başkanı oldu.

Akşam saatlerinde düzenlen seçimlerde Mustafa'dan boşalan SMDK Başkanlığına da Enes Abde seçilmişti.

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