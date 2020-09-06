Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

06.09.2020
Türkiye ve dünya gündemi

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarına katılacak.

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

4- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- A Milli Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

7- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesi İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla tamamlanacak. 

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 297 bin'e yükseldi
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme
Türk Kızılayı ve Katar Kızılayından Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek
MKE Ankaragücü'nde bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki

Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Yarınki müsabakayı kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Yarınki müsabakayı kazanıp yarışta devam etmek istiyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz