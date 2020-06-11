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Dünya, Koronavirüs

Arnavutluk ve Karadağ'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Arnavutluk ve Karadağ'dan çıkamayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde özel seferle yurda dönüyor.

Fatjon Cuka,Furkan Abdula   | 11.06.2020
Arnavutluk ve Karadağ'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arnavutluk ve Karadağ'dan çıkamayan Türk vatandaşları için Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde özel sefer düzenlendi.

Vatandaşlar, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz ve büyükelçilik yetkililerinin katılımıyla Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'ndan Türkiye'ye uğurlandı.

Türkiye dönenler arasında bulunan Halil Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aylık süre zarfında Kovid-19'dan kaynaklı sıkıntılardan dışarıya bile çıkamadıklarını ifade ederek, "Şimdi ise ülkemize dönmek nasip oldu. Bunu sağlayan özellikle konsolosluk çalışanlarımıza, sayın büyükelçimize ve konsolosumuza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bizim için çok büyük bir önem taşıyordu." dedi.

Aylardır ailesiyle doğru dürüst iletişime geçemediğini söyleyen Önen, "Şimdi ise onlara kavuşma zamanı geldi. Bu uçuşu gerçekleştiren Air Albania’ya ve Arnavutluk hükümetine de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Diğer bir Türk vatandaşı Necmi Çetin ise Arnavutluk'a iş için geldiğini belirterek, "Koronavirüs yüzünden burada kaldık. Üç aydır buradayız. Çalışmamız bitti ve Türkiye’ye dönüyoruz. Bize buradaki desteklerinden dolayı devletimize, konsolosluğumuza teşekkür ediyoruz. İşimizi de bitirdik. Çok şükür dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Air Albania havayolu şirketi uçağıyla gerçekleşen seferde, Arnavutluk ve Karadağ'da geçici olarak ikamet eden veya çalışan 124 Türk vatandaşı bulunuyor.

Kovid-19 nedeniyle Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da mahsur kalan Türk vatandaşları da daha önce birkaç grup halinde yurda getirilmişti.

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