Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık edecek.
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
3- CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklifi görüşülecek.
- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Kovid-19 salgını sürecinde cezaevlerinin durumu ve alınan tedbirler konusunda sunum yapacak.
5- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
7- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.
8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.