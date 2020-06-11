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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.06.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık edecek.

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

3- CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklifi görüşülecek.

- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Kovid-19 salgını sürecinde cezaevlerinin durumu ve alınan tedbirler konusunda sunum yapacak.

5- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. 

7- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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