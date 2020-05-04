Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
4- Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin ortaklığında "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.