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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

04.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

4- Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin ortaklığında "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" düzenlenecek.

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