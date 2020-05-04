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TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alımı yapılacak.

Arife Yıldız Ünal   | 04.05.2020
TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 574'ü klimalı, 22'si idari personel, 86'sı jeneratör ve 16'sı zırhlı furgon olmak üzere toplam 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alım ihalesine çıktı.

Yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, teklifler 4 Haziran saat 14.30'a kadar verilebilecek.

İhale dokümanı, Genel Müdürlüğün Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünden veya "http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/" adresinden görülebilecek.

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