Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- NATO Zirvesi 29 ülkenin liderinin katılımıyla başlayacak.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket ediyor.



- Başkan Erdoğan, zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantic Council ve bazı diğer düşünce kuruluşlarının ortaklığında NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak" konulu panele katılacak.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Bosna-Sancak Derneği Srebrenitsa Katliamı Anma Töreni'ne iştirak edecek

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Srebrenitsa soykırımının 23. yıl dönümünde 35 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedileceği cenaze törenine katılacak.

4- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak

5-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kremlin'de görüşecek.



6- Almanya'da ırkçı saldırılarda bulunan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklanacak

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

8- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



- Sakarya'da darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılandığı dava görülecek.



- Darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



9- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



10- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.