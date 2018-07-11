Soma'daki maden faciası davasında cezalar belli oldu

MANİSA

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen ve Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 5 tutuklu toplam 51 sanığın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

Duruşmada tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, genel müdür Ramazan Doğru, işletme müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı ve teknik nezaretçi Ertan Ersoy ile tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme heyeti, şirket başkanı Can Gürkan'ın 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru'nun 22 yıl 6 ay, işletme müdürü Akın Çelik'in 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı'nın 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy'un 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldığı kararını açıkladı.

Kararın açıklanması sırasında mağdur aileler ve avukatları tarafından sanıklara verilen cezaya tepki gösterildi. Bir avukat, mahkeme başkanına, "taksirle dediniz değil mi? Karar heyetinize aittir, biz sizin yanınızdan çekiliyoruz." dedi.

Gerginliğin sürmesi üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya ara verirken fenalık geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Mahkeme heyeti, aranın ardından tekrar duruşma salonuna girdiği sırada da heyete su şişesi fırlatıldığı görüldü. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla önlem aldı.

Mahkeme heyeti, protestoların devam etmesine rağmen kararın açıklanmasını tamamladıktan sonra salondan ayrıldı.

Muhabir: Zekeriya Güneş,Meriç Ürer