Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA



Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşmeler yapacak, Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'da Şah-ı Nakşibendi'nin türbesi ile Buhara Emiri'nin Yazlık Sarayı "Sitara-i Mahi Hasa"yı ziyaret edecek ve Buhara Valisi Oktam Barnoyev'in onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 8. Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlenecek "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi" tanıtımına katılacak.

7- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, FETÖ darbe girişimi davaları kapsamında Ankara 4'üncü, 19'uncu, 20'nci, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmeye devam eden Akıncı Üssü Davası, Muhafız Alayı ve TRT Davası ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Davası duruşmalarını izleyecek ve basın açıklaması yapacak.

8- TÜİK, 2015-2017 yılları hayat tablolarını yayımlayacak, 2017 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek, çalışma yemeklerine katılacak ve temas gruplarında konuşacak.

10- ABD Başkanı Donald Trump, BMGK'deki İran oturumuna başkanlık edecek.

11- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- Kırıkkale'de, haklarında dava açılan 13 MKEK personelinin yargılanmasına Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde çeyrek finale yükselme eleme müsabakalarıyla sürüyor. Türkiye, Fransa ile karşı karşıya gelecek.

13- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura 27 maçla devam edilecek.

- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Bölgesel Amatör Lig'den Yeni Amasyaspor, MKE Ankaragücü, TFF 3. Lig temsilcisi Serik Belediyespor, Çaykur Rizespor da TFF 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.

14- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cebeci Spor Salonu'nda Çekya temsilcisi Dekstone Turi Svitavy'i konuk edecek.