Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "15 Temmuz Milletin Zaferi Destanı" paneline katılacak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kabul edecek.
(Ankara/10.30/TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Konferans Salonu'nda düzenlenen "Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı" paneline iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- CHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/13.30/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da düzenlenecek G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Villa San Giovanni) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksini, haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığın konferans salonunda düzenlenecek "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi" paneline katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak.
(Györ/20.00)
2- UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Kuzey İrlanda'da devam edilecek. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
(Belfast/21.00)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.