Dolar
33.08
Euro
36.05
Altın
2,436.17
ETH/USDT
3,394.50
BTC/USDT
62,993.00
BIST 100
11,166.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Konferans Salonu'nda "Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı" panelinde konuşuyor
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "15 Temmuz Milletin Zaferi Destanı" paneline katılacak, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kabul edecek.

(Ankara/10.30/TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay Konferans Salonu'nda düzenlenen "Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı" paneline iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- CHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/13.30/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da düzenlenecek G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Villa San Giovanni) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksini, haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığın konferans salonunda düzenlenecek "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi" paneline katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Györ/20.00)

2- UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Kuzey İrlanda'da devam edilecek. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Belfast/21.00)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
Ruanda Ulusal Kurtuluşu ve Tutsilere yönelik soykırımın durdurulmasının 30. yıl dönümü kutlandı
Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
"Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre sahte alkol ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hainler hangi kılığa girerlerse girsin, devletimizin nefesi onların ensesindedir

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet