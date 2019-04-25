Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Anayasa Mahkemesi 57 yaşında
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yüksek Mahkemenin vereceği akşam yemeğine onur konuğu olarak iştirak edecek.
- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlecek "Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi" konulu sempozyumun açılışına katılacak.
2- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, güven mektubu sunacak Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Arjantin Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Kırgızistan Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.
4- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek.
6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, The Green Park Otel'de Öz Orman-İş Sendikası Genel Kuruluna katılacak.
7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"ne iştirak edecek
8- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.
10- Kazakistan'da Suriye konulu 12. toplantı ikili ve üçlü görüşmelerle başlayacak.
11- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.
12- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
13- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
- FETÖ/PDY kapsamında tutuklanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.
14- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
15- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.
16- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası Spor Toto Tennis Park'ta teklerde 2. tur, çiftlerde çeyrek final müsabakalarıyla sürüyor.
17- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.