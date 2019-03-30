Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane, Bayrampaşa, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de STK temsilcileri, muhtarlar ve üretici birlikleriyle bir araya gelecek.
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın'ın Köşk ve Bozdoğan ilçelerindeki mitinglerde halka hitap edecek, Efeler İlçe Seçim Çadırı'nı ziyaret edecek.
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Çumra SKM buluşmasına, Güney Sınır Salon Toplantısı ile Bozkır, Hadim ve Taşkent buluşmalarına katılacak.
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Avsallar Seçim Ofisinde, Ziraat Odasında ve MHP Seçim Ofisinde düzenlenecek geniş katılımlı toplantılara iştirak edecek.
6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde otobüsle selamlamada bulunacak, Sincan'da halka hitap edecek ve esnaf ziyaretinde bulunacak.
7- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kızılcahamam’da düzenlenecek "Sevgi Yürüyüşü"ne katılacak.
8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Karşıyaka Merkez, Bayraklı Sevgi Yolu, Bornova Kemalpaşa Caddesi, Gaziemir Abdullah Arda Mahallesi ve Buca Menderes Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Gölbaşı Seçim Ofisi'ni ziyaret edecek.
10- Milli Beka Milli Teknoloji Gençlik Buluşması, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla İBB Sarıyer Kültür Merkezinde gerçekleşecek.
11- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde sürüyor.
12- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Afyon Belediyespor-Banvit, TOFAŞ-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.
13- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.