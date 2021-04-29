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Türkiye

Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı.

Ahmet Sertan Usul   | 29.04.2021
Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı

Ankara

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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