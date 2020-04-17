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Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek'in cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi

Ankara'da, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede, önceki gün 80 yaşında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, vasiyeti üzerine memleketi Kırıkkale'de defnedildi.

Muhammet Fatih Gökmen   | 17.04.2020
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek'in cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen - Anadolu Ajansı

Kırıkkale

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek için Nokta Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri de göz önünde bulundurularak cenaze töreni düzenlendi. Görevliler, sosyal mesafeyi korumaları konusunda cemaati sık sık uyardı.

Özbek'in naaşı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Özbek'in yakınları, Vali Yunus Sezer ile bir grup vatandaş katıldı.

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