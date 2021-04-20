Euro
9.78
Dolar
8.11
BIST 100
1,372.99
Altın
1,772.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sincan Belören Millet Bahçesi İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sincan Belören Millet Bahçesi İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğinde konuşuyor.
logo
Türkiye

TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı

MSB, NATO güvence tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 20.04.2021
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 16 Nisan'da Romanya hava sahasındaki görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyetinin de gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, İspanya'daki CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildiriminin sağlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor
Koronavirüste son 24 Saat (20 Nisan 2021)
İran'da son 24 saatte 395 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde 904 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı

TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı

Türkiye ve Yunanistan güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı

'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinde 101 sorti uçuş gerçekleştirildi

MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

MSB, farklı birliklerde iftarını açan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu

Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu