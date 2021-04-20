TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev yaptı
MSB, NATO güvence tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağı tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 16 Nisan'da Romanya hava sahasındaki görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı gerçekleştirildiği belirtildi.
1️⃣ NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan’da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. pic.twitter.com/NxYziByhrr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2021
Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyetinin de gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, İspanya'daki CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildiriminin sağlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.