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Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Trakya'da akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Gökhan Balcı   | 08.02.2021
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Trakya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, dolu, yıldırım düşmesi ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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