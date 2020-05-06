Euro
7.73
Dolar
7.16
BIST 100
98,799.36
Altın
1,702.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Erzurumlu çiftçilerle görüşüyor
logo
Türkiye

Toros Dağları'nın eteklerinde bahar, yüksek kesimlerinde kış yaşanıyor

Yavaş yavaş havanın ısınmaya başladığı Konya'nın bazı kesimlerinde iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Abdullah Coşkun   | 06.05.2020
Toros Dağları'nın eteklerinde bahar, yüksek kesimlerinde kış yaşanıyor Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Isparta il sınırında yer alan kent ormanlarının çevrelediği Orta Toros Dağları'nın zirveleri karla kaplıyken, alçak kesimlerde ise ilkbahar mevsimi etkisini gösteriyor. 

Yılın büyük bölümünde kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu Beyşehir ilçesinde aylarca ahır ve ağıllarda kalan hayvanlar, havanın ısınmasıyla meralarda otlamaya başladı. Hayvanların dağların eteklerini süslediği Konya'da, karın erimesiyle su seviyesi artan şelalelerde güzel görüntüler ortaya çıktı. 

Karların erimesi ile Göksu Şelalesi başta olmak üzere, Antalya sınırında yer alan Uçansu Şelalesi ile Isparta sınırında yer alan Pınarözü Şelalesi'ndeki güzellikler seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. 

Kent ormanlarında şelalelerin etrafındaki bazı ağaçların yoğun suyla köklerinden sökülüp doğal köprüler oluşturduğu görüldü.  

İlkbaharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla alçak kesimlerde doğanın tazelenişi seyredilirken, Orta Toros Dağları'nın doruklarının ise hala karla kaplı olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 25 bin 857'ye yükseldi
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 22 bini aştı
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı
Güney Kore'de son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Benzer haberler

Toros Dağları'nın eteklerinde bahar, yüksek kesimlerinde kış yaşanıyor

Toros Dağları'nın eteklerinde bahar, yüksek kesimlerinde kış yaşanıyor

Kırklareli'ndeki longoz ormanları en sakin günlerini yaşıyor

Sarıçam ormanlarında karla mücadele çalışması mayıs ayında da sürüyor

Baraj gölünde Japon balığı 'avı'

Baraj gölünde Japon balığı 'avı'
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Giresun'da baharla canlanan doğa görenleri büyülüyor

Giresun'da baharla canlanan doğa görenleri büyülüyor