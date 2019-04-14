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Terör örgütü için Konya Büyükşehir Stadyumu'nda keşif yapmışlar

Konya'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında tutuklanan 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

14.04.2019
Terör örgütü için Konya Büyükşehir Stadyumu'nda keşif yapmışlar

Konya

Konya'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında tutuklanan 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi.

Diyarbakır'da ocak ayında etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristin üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü çekilen keşif fotoğrafı ve görüntülerin çıkmasının ardından Konya'da başlatılan terör örgütü PKK soruşturması kapsamında, öldürülen teröristlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş Vodafone Stadyumu çıkış kapısına yakın bir noktada ve Maçka Parkı yanında yapılan 2 ayrı bombalı saldırıda 39 polis ve 7 vatandaşın şehit olduğu, 196'sı polis olmak üzere 237 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Yine, 17 Aralık 2016'da da Kayseri'de askeri servis aracına yapılan saldırı ile 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi binasına yönelik bombalı araçla yapılan saldırıların da benzer nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırıların çok sayıda vatandaş ve güvenlik görevlisinin bulunduğu, güvenlik güçlerinin toplu hareket ettiği alanlara yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının üzerlerinden çıkan dijital materyallerin içerisinde de Konya Büşükşehir Stadyumu çevresinde polis servis araçlarının park edildiği yerler ve polislerin toplu olarak bulundukları yerler yer almaktadır. Bu materyaller, PKK/KCK terör örgütünün Beşiktaş stadyumu çevresinde bombalı saldırı gerçekleştirmiş olmasıyla birlikte değerlendirildiğinde, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda görev alan güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylem öncesi keşif çalışması yapıldığı anlaşılmaktadır."

"Konya'da polis ve jandarma noktaları için keşif yapmamı istediler"

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanıklardan Mehmet G, geçen yıl Diyarbakır'daki bacanağının yanına ziyarete gittiğinde tanımadığı 3 kişinin yanına gelerek kendisinden PKK adına Konya'da keşif yapmasını istediğini anlattı.

Bu kişilerin, istediklerini yapmaması halinde çocuklarını öldüreceklerini söylediğini, bu nedenle isteklerini kabul ettiğini öne süren Mehmet G, şunları kaydetti:

"2018'in ekim ayında tarlada gübre atarken yanıma gelen Abdülmecit Ü, yanıma gelerek bana kendi evinde görüşmek istediğini söyledi. Eve gittiğimde orada daha önce hiç görmediğim iki kadın vardı. Üzerlerinde tabanca vardı. Bana kendilerini Derya ve Leyla olarak tanıttılar. Kendilerinin PKK'dan geldiklerini, PKK'nın mali sorumlusu 'Hakkı' isimli şahsın kendilerini gönderdiğini, bu şahsın Konya'da eylem yapma talimatı verdiğini söyleyip benden Konya'da polis ve jandarma noktaları için keşif yapmamı istediler."

Bunun üzerine Konya'da oynanan Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının olduğu gün stat çevresinde ve Konya İl Jandarma Komutanlığı etrafında yeğeni ile keşif çalışması yaptığını ve fotoğraflar çektiğini söyleyen Mehmet G, "Eylem için en iyi yerin Konyaspor stadı ve polislerin maç çıkışı toplanma yeri olduğuna yeğenimle birlikte karar verdik. Ardından Diyarbakır'a dönerek çektiğimiz görüntüleri teslim ettim." dedi.

Mehmet G, görüştükleri iki kadının, eylem için Konya'ya geleceklerini, eylemde kullanılacakları silah ya da bombayı da Konya'ya göndereceklerini söylediğini anlattı.

Mehmet G, Diyarbakır'da eylem gününü beklediği sırada 12 Ocak'ta 2 PKK'lı kadın teröristin öldürüldüğünü duyduğunu, evine gelen tutuklu şüpheli Abdülmecit Ü'nün de içinde keşif fotoğraflarının yer aldığı hafıza kartını verdiği 2 PKK'lı kadının çatışmada öldüğünü, bu olaydan kimseye bahsetmemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Şüpheliler, "PKK/KCK adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakim karşısına çıkacak.

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