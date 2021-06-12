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TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın milli gününü kutladı

İsmail Çimen   | 12.06.2021
TBMM Başkanı Şentop, Rusya'nın milli gününü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'e ayrı ayrı mektup göndererek Rusya Federasyonu’nun milli gününü tebrik etti.

Şentop mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"2020 senesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünü idrak etmiştik. Bu sene de geçen asrın başında ülkelerimiz arasında zor dönemde gösterilen dayanışmanın sembolü olan Moskova Antlaşması’nın 100. yıl dönümüdür. TBMM olarak, söz konusu antlaşmanın 100. yılı vesilesiyle mart ayında Türk-Rus ilişkilerini ele aldığımız bir panele ev sahipliği yapmış olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Köklü bir tarihe dayanan ilişkilerimizin ortak faaliyetlerle ve bilhassa parlamenter diplomasinin katkılarıyla karşılıklı saygı ve müşterek menfaat zemininde daha da gelişeceğine inanıyorum."

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