Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,623.61
ETH/USDT
2,556.20
BTC/USDT
62,990.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan nedeniyle yol çöktü
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin daha geri alındığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Rusya: Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldık Fotoğraf: Fermin Torrano/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 14-20 Eylül döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son hafta içinde Rus ordusunun yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda, Ukrayna'ya ait enerji ve askeri altyapı unsurları, İHA ve mühimmat depoları, yabancı silahlarla dolu trenler, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu ifade edildi.

Aynı tarihlerde Donetsk bölgesinde Jelannoye Pervoye ve Georgiyevka yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği, 49 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

Kursk bölgesinde de çatışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda, Kursk bölgesinde Uspenovka ve Borki yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 646 uçak, 283 helikopter, 31 bin 806 İHA, 579 hava savunma füze sistemi, 18 bin 303 tank ve zırhlı araç, 1457 çok namlulu roketatar, 14 bin 903 obüs ve havan topu, 26 bin 289 özel askeri araç imha edildi." bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 12 Eylül'de Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 10 yerleşim biriminin geri alındığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da sağanak etkili oldu
Gazze'de yaşananların unutulmaması adına 15 Temmuz köprüsüne pankart asıldı
TCG HIZIRREİS denizaltısı ilk seyrini ve dalışını icra etti
AKOM'dan İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı
Eskişehir'de aile hekimini darbeden kadın tutuklandı

Benzer haberler

Rusya: Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldık

Rusya: Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha geri aldık

Zelenskiy, zafer planını 26 Eylül'de ABD Başkanı Biden'a sunmak istediklerini söyledi

Rusya: Bilgi teknolojisi şirketlerinin arkasında Batı istihbaratı var

AB, dondurulan Rus varlıklarını teminat göstererek Ukrayna’ya 35 milyar avro kredi verecek

AB, dondurulan Rus varlıklarını teminat göstererek Ukrayna’ya 35 milyar avro kredi verecek
BM Güvenlik Konseyinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma dikkat çekildi

BM Güvenlik Konseyinde Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen duruma dikkat çekildi
İsrail Genelkurmay Başkanı'nın kuzeydeki savaş planlarını onayladığı bildirildi

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın kuzeydeki savaş planlarını onayladığı bildirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet