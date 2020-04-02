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Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara ve Şanlıurfa'daki misafirhaneleri sağlık çalışanlarının kullanımına açtıklarını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 02.04.2020
Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ihtiyaç halinde 81 ildeki misafirhanelerinin hepsinin sağlık camiasının emrinde olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki eğitim merkezimiz, daha güvenli hizmet verebilmeleri için 32 yatak kapasitesi ile doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza tahsis edilmiştir.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığımıza bağlı 100 oda 180 kişi kapasiteli UTEM misafirhanesini, Covid-19 salgınında canla başla çalışan fedakar sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunduk."


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