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Tarihi Safranbolu konakları beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Orhan Kuzu   | 01.02.2020
Tarihi Safranbolu konakları beyaza büründü Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Karabük'te dün başlayan kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu.

                    

Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Kar kalınlığının 15 santimetre ölçüldüğü ilçede, bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Öte yandan kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışı devam ediyor.  

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. 

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