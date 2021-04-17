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Suriyeli kanaat önderi Mustafa Müslim, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim (81), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Parlak   | 17.04.2021
Suriyeli kanaat önderi Mustafa Müslim, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Gaziantep

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2014'ta Türkiye'ye sığınan Prof. Dr. Mustafa Müslim'in, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde durumu ağırlaştı. Yoğun bakım servisine alınan Müslim, bu sabah hayatını kaybetti.

Müslim'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

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